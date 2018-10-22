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В Латвию прибыли восемь украинцев, которые пострадали во время конфликта на Донбассе.

"Латвия продолжает поддерживать Украину: сегодня восемь пострадавших украинцев начнут проходить оздоровительные курсы в центре реабилитации "Вайвари"", - написано в сообщении МИД Латвии в Twitter.

Как ранее писал Mixnews, глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что Латвия продолжит оказывать помощь лицам, пострадавшим в результате вооруженного конфликта на Украине.

"Правительство Латвии решило продолжить оказание медицинской помощи и реабилитации украинским солдатам и гражданским лицам, раненным или пострадавшим в результате российской агрессии против Украины. Это часть постоянной поддержки наших украинских друзей", - написал Ринкевич.

Напомним, Кабинет министров планирует выделить Министерству иностранных дел, Министерству благосостояния и Министерству здравоохранения 34 000 евро на реабилитацию людей, пострадавших во время военного конфликта на Украине. С просьбой о продолжении программы обратился Киев.

Средства будут выделены из программы госбюджета на непредвиденные расходы, учитывая сложную ситуацию на Донбассе и просьбу со стороны Украины продолжить программу поддержки для реабилитации в Латвии в 2018 году пострадавших во время военного конфликта на Украине.