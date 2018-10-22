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Банк Латвии 23 октября выпустит посвященную столетию латвийского государства серебряную коллекционную "Гербовую монету", сообщили в центробанке.

Как сообщил пресс-секретарь Банка Латвии Янис Силакалнс, 22 октября состоялась презентация монеты в Гербовом зале Рижского замка.

В ней приняли участие президент Латвии Раймонд Вейонис, заместитель президента Банка Латвии Зоя Размуса и госсекретарь Министерства культуры Даце Вилсоне.

Автор графического дизайна "Гербовой монеты" - художник Лаймонис Шенбергс, автор пластической модели - Янис Струпулис.

Продажа серебряной коллекционной "Гербовой монеты" в кассах Банка Латвии, на портале e-monеtas.lv и в других местах торговли коллекционными и памятными монетами начнется утром 23 октября.

Стоимость монеты - 53 евро.