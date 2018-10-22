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Латвийские медицинские учреждения не готовы отреагировать на случай катастрофы, поскольку они не соответствуют определенным международным принципам или основным принципам медицины катастрофы. Об этом говорится в исследовании медицинского факультета Латвийского университета (ЛУ) и обществом больниц, пишет nra.lv.

Исследование вошло в новую книгу преподавателя ЛУ, депутата 12-го Сейма Ромуальда Ражукса "Готовность латвийских медучереждений к управлению в случае катастрофы".

Как оказалось, только 19% больницу внедряют принципы и стратегию на случай ЧП, составляют план действий и соответствующе обучают персонал.

Только у 23,81% больниц готовы все пути для логистики и беспрерывных действий в случае ЧП, а 13,8% врачей в этих учреждениях знают о существовании "Плана действий в экстренной ситуации".

Большая часть врачей не информирована о своей потенциальной роли при наплыве большого числа пострадавших. Основам гражданской обороны и медицины катастрой обучалось только 11,8% врачей, еще 71,2% выразило желание пройти подобные курсы.

В исследовании собраны данные с октября 2016 года по февраль 2017. Адаптированные опросы ВОЗ были разосланы в администрации 21 больниц, 305 врачам из этих больниц вопросы задавались индивидуально.