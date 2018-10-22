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Литовский скульптор Ромуалдас Квинтас - автор скульптуры "Мама!...", установленной 2 года назад в Вильнюсе в память о пропавших детях, 20 октября 2018 года скончался на 66-ом году жизни.

"Соболезнуем родным и близким и всему народу Литвы: ушел невероятно талантливый художник, который подарил свои пронзительные, оригинальные работы не только родной Литве, но и всему миру. Ромуалдас Квинтас успел сделать большое и очень важное дело. Памятник в центре Вильнюса - напоминание родителям о детях.", - сказано в сообщении представителей поисковой организации Bezvests.lv.

Скульптура " Мама!.." установлена в Вильнюсе на улице Конституции, 22 сентября 2016 года, по инициативе Центра поддержки семей пропавших без вести - на средства матери, потерявшей своего сына.

Маленькую копию фигурки замерзающей девочки, из последних сил зовущей маму, принял в дар и увез в Ватикан Папа Римский Франциск.

Наталья Курчинская, глава Литовского Центра поддержки семей, в которых без вести пропали дети, рассказала bezvests.lv, что благословляя скульптуру, Папа Римский произнёс: "Молюсь за пропавших без вести и страждущих детей всей планеты".

По данным Европейских организаций по розыску пропавших, каждые 2 минуты в полицию поступает заявление о пропаже ребенка. 250 000 детей по всей Европе пропадает ежегодно! 90% всех пропавших или убегают из дома, или же их похищают, или же это дети беженцев, которые теряются во время переездов семей из страны в страну. Если дети из дома убегают, в основном, виноваты их родители: из своего длительного опыта работы в Центре поддержки семей Наталья убедилась, что многие родители просто не общаются со своими подростками, не знают, чем они живут, заняты только своими делами, в лучшем случае только обеспечивают своих малышей и подростков материально.

Фото: Александр Фаминский