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Во вторник, 23 октября, правительство будет решать о перераспределении 10 млн евро, которые министерства не потратили в этом году, сообщает передача LTV "Панорама".

Более крупные суммы предусмотрено поделить между программами Министерства благосостояния. В этом году на выплату пособий по уходу за ребенком выделены 68 млн евро, однако согласно прогнозам, шесть миллионов останутся лишними. Большую часть оставшихся денег Минблаг планирует поделить на свои нужды, отмечает "Панорама".

Например, на ремонтные работы в центрах социального ухода понадобится почти два миллиона евро, в свою очередь на премии сотрудников центров Минблаг хочет выделить один миллион евро.

Премьер-министр Марис Кучинскис рассказал Латвийскому телевидению, что примерно половину из сэкономленных денег, то есть, девять миллионов евро, правительство оставит для непредвиденных случаев. Политик считает, что о перераспределении денег должно решать следующее правительство.

Министерство образования и науки планирует выделить сэкономленный на пособиях один миллион евро на проведение различных соревнований по мотоциклетному спорту.

Также Минобразования планирует перераспределить предусмотренные для проекта Паралимпийского центра 1,2 млн евро. Строительство центра в этом году не началось, отмечает передача. На завершение проекта развития теннисного центра "Лиелупе" планируется выделить 500 000 евро, на завершение проекта тренировочной базы для футбольного клуба "Елгава" - 450 000 евро, на покупку инвентаря и оборудования для культурного и спортивного центра "Стадион Даугава" - 145 000 евро, для обеспечения деятельности "Стадиона Даугава", в свою очередь на упорядочение инфраструктуры Мурьянской спортивной гимназии - 75 000 евро.

Еще приблизительно 2,5 млн евро министерства хотят перераспределить из средств, предусмотренных для демонтажа Саласпилсского ядерного реактора. Около 700 000 евро Министерство культуры хочет выплатить Вентспилсской музыкальной средней школе. В свою очередь примерно 1,4 млн евро, которые Министерство финансов в этом году не потратило на борьбу с теневой экономикой, планируется выделить церквям.

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