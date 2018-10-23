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Борьбу за должность генерального директора Службы государственных доходов (СГД) в настоящее время продолжают три претендента, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на LTV премьер-министр Марис Кучинскис.

По его словам, имена оставшихся после очередного отборочного тура трех кандидатов ему не известны, в том числе глава правительства не знает, есть ли среди них нынешняя заместитель гендиректора СГД, директор налогового управления Даце Пелека.

Кучинскис считает, что затягивать процесс назначения нового генерального директора СГД не следует, но все будет зависеть от нового правительства.

Как сообщалось ранее, во второй тур конкурса на должность гендиректора налоговой службы было выдвинуто шесть претендентов.

В первом туре оценивались представленные претендентами документы, их соответствие выдвинутым требованиям об образовании и профессиональном опыте, а также был проведен анализ потенциальных рисков для репутации.

Выдвинутые во второй тур претенденты представили конкурсной комиссии свою концепцию будущей деятельности СГД в контексте развития цифровой экономики и новых форм предпринимательской деятельности. Также проверялись их знания об устройстве и основных принципах государственного управления, административных процессах и налоговой сфере.

Лучшие претенденты прошли в третий тур, по итогам которого будет выбран кандидат на пост руководителя налоговой службы. Его конкурсная комиссия рекомендует министру финансов, который и примет окончательное решение о выдвижении претендента на утверждение в правительстве.

Государственная канцелярия объявила новый открытый конкурс на должность гендиректора СГД в августе. Заявки на участие в конкурсе подали 24 претендента.

Новый гендиректор СГД будет назначен на пять лет, его зарплата составит 4030 евро плюс доплаты и премии.

Должность гендиректора СГД вакантна с марта 2018 года, когда скоропостижно скончалась занимавшая ее Илзе Цируле. В настоящее время обязанности руководителя СГД исполняет директор налогового управления Даце Пелека.

На должность руководителя СГД был объявлен конкурс, в котором победил член правления Латвийского телевидения Марис Скуиньш, но он свою кандидатуру снял после того, как публично прозвучали сомнения в его репутации, в частности, стало известно о его связи со скандальным предпринимателем Марисом Мартинсонсом.

Фото: facebook.com/vidgovlv/