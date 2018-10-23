"Зеленый потеряшка": соцсети обсуждают "Жигули" на встречной полосе (11)
Общество | 23 октября 2018 года, 10:23
Во вторник, 23 октября, в соцсетях Facebook и Twitter появилось видео, на котором запечатлен едущий по встречной полосе улицы Краста автомобиль марки "Жигули".
На кадрах видно, как водитель зеленых "Жигулей" едет по встречной полосе, после останавливается у дорожного знака и медленно разворачивается.
Vieglā auto vadītājs kļūdās ar maršruta izvēli un brauc pret satiksmes virzienu Krasta ielā #Rīga #Latvija.— BreakingLV (@breakinglv) 23 октября 2018 г.
Jevgēnijs Zajec pic.twitter.com/ajlXbUV8io
Вероятно, водитель выехал на встречную полосу так как перупутал указатели, которые установлены из-за ограничений на движение транспорта по путепроводу Островного моста на улице Краста.
Фото: скриншот из видео
это latvišu patriots едит на работу комменты строчить
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На срусраинскую зарплату он другое не может позволить.....Ха ха ха
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О Верзилов....отличная тачка у тебя...тебе подходит....
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