"Зеленый потеряшка": соцсети обсуждают "Жигули" на встречной полосе (11)

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Общество | 23 октября 2018 года, 10:23

Во вторник, 23 октября, в соцсетях Facebook и Twitter появилось видео, на котором запечатлен едущий по встречной полосе улицы Краста автомобиль марки "Жигули".

На кадрах видно, как водитель зеленых "Жигулей" едет по встречной полосе, после останавливается у дорожного знака и медленно разворачивается.

Вероятно, водитель выехал на встречную полосу так как перупутал указатели, которые установлены из-за ограничений на движение транспорта по путепроводу Островного моста на улице Краста.

Фото: скриншот из видео

Комментарии 11
=))4 часа назад
это latvišu patriots едит на работу комменты строчить
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Верзилов ха-ха-ха4 часа назад
На срусраинскую зарплату он другое не может позволить.....Ха ха ха
1
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srs4 часа назад
О Верзилов....отличная тачка у тебя...тебе подходит....
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