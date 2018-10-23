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Во вторник, 23 октября, в соцсетях Facebook и Twitter появилось видео, на котором запечатлен едущий по встречной полосе улицы Краста автомобиль марки "Жигули".

На кадрах видно, как водитель зеленых "Жигулей" едет по встречной полосе, после останавливается у дорожного знака и медленно разворачивается.

Vieglā auto vadītājs kļūdās ar maršruta izvēli un brauc pret satiksmes virzienu Krasta ielā #Rīga #Latvija.

Jevgēnijs Zajec pic.twitter.com/ajlXbUV8io — BreakingLV (@breakinglv) 23 октября 2018 г.

Вероятно, водитель выехал на встречную полосу так как перупутал указатели, которые установлены из-за ограничений на движение транспорта по путепроводу Островного моста на улице Краста.

Фото: скриншот из видео