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На полках книжных магазинов Латвии появилась новая книга "25 лет в секте", рассказывающая о политической "мафии" в Латвии. Автором произведения является рижанин Марис Рукс. Аннотация к книге была опубликована на сайте pietiek.com.

Произведение повествует о прошлом таких людей у власти как Илмар Римшевич, Вайра Вике-Фрейберга, Каспар Герхардс, Райвис Дзинтарс и др..

По словам автора, большинство политиков и высших должностных лиц состояли в так называемых студенческих корпорациях. Как указал Рукс, в них на самом деле состоят лишь от 3% до 8% студентов, а настоящей целью таких организаций является политическая вербовка.

Рукс считает, что бывшие члены корпораций вовсе не стремятся развивать демократию и благосостояние в Латвии, а лишь хотят как можно сильнее расколоть общество.

"Например, министр культуры Даце Мелбарде же участвует в заседаниях правительства и очень хорошо знает о жутком внешнем долге государства, о микроскопическом социальном страховании, зарплате педагогов, однако с напористым цинизмом требует транжирить нескончаемые миллионы на "пойло столетия" за наш счет", - написал автор.

Сам Рукс состоял в одной из таких организаций на протяжении 21 года. После того как писатель покинул корпорацию, он в течение четырех лет занимался изучением этих "сект".

Как пояснил писатель, члены студенческих корпораций исторически объявили себя "избранными", а остальных "дикарями", плебеями и массой. Рукс утверждает, что с 90-х годов у власти в Латвии были именно выходцы из корпораций.

Фото: flickr.com/Zigurds Zakis