Крик о помощи: в районе Юрмалы пропала собака (5)

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Общество | 23 октября 2018 года, 11:43

В минувшую среду, 17 октября, пропала собака по кличке Эмма, которая раньше жила в приюте для животных в Слоке. Собака убежала в тот же день, когда ее забрали в новую семью, сообщает организация Nepērc-Adoptē.

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По словам организации, Эмма очень пугливая и боится людей. Собака могла убежать по направлению в сторону Юрмалы, может находиться в районе Тукумса, Рауды, Энгуре, Апшуциемса.

Сообщается, что в день пропажи на собаке был красный ошейник. Организация просит всех, у кого есть какая-то информация о месте нахождения Эммы, звонить на номер телефона 28 294 700, 26 885 916 или 27 811 286.

Комментарии 5
Елана1 час назад
Чему радуешься,дебил!!! Знаешь сколько души эти люди вложили в эту собаку?!ты хрть раз бывал в приюте!!?? Или только хрень такую твой мозг способен писать в комментариях?!
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Патриот 2 часа назад
Да голодный патриотс, латвиешу патриотс и Сцаня сожрали наверное с голодухи ее!
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Волонтер28 минут назад
Написано же . Рауда . Тукумский район .
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