Крик о помощи: в районе Юрмалы пропала собака (5)
Общество | 23 октября 2018 года, 11:43
В минувшую среду, 17 октября, пропала собака по кличке Эмма, которая раньше жила в приюте для животных в Слоке. Собака убежала в тот же день, когда ее забрали в новую семью, сообщает организация Nepērc-Adoptē.
По словам организации, Эмма очень пугливая и боится людей. Собака могла убежать по направлению в сторону Юрмалы, может находиться в районе Тукумса, Рауды, Энгуре, Апшуциемса.
Сообщается, что в день пропажи на собаке был красный ошейник. Организация просит всех, у кого есть какая-то информация о месте нахождения Эммы, звонить на номер телефона 28 294 700, 26 885 916 или 27 811 286.
Чему радуешься,дебил!!! Знаешь сколько души эти люди вложили в эту собаку?!ты хрть раз бывал в приюте!!?? Или только хрень такую твой мозг способен писать в комментариях?!
6
Ответить
Да голодный патриотс, латвиешу патриотс и Сцаня сожрали наверное с голодухи ее!
53
Ответить
Написано же . Рауда . Тукумский район .
2
Ответить
Показать все (5)