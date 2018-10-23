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В минувшую среду, 17 октября, пропала собака по кличке Эмма, которая раньше жила в приюте для животных в Слоке. Собака убежала в тот же день, когда ее забрали в новую семью, сообщает организация Nepērc-Adoptē.

По словам организации, Эмма очень пугливая и боится людей. Собака могла убежать по направлению в сторону Юрмалы, может находиться в районе Тукумса, Рауды, Энгуре, Апшуциемса.

Сообщается, что в день пропажи на собаке был красный ошейник. Организация просит всех, у кого есть какая-то информация о месте нахождения Эммы, звонить на номер телефона 28 294 700, 26 885 916 или 27 811 286.