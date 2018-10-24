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Маэстро Раймонд Паулс критично оценивает деятелей культуры и искусства, которые решили податься в политику, несмотря на то, что сам 20 лет провел в политике.

"Творческим людям в Сейме делать нечего. Ну нечего...",- сказал Паулс в интервью журналу Privātā dzīve, отвечая на вопрос есть ли в Сейме место для актеров.

"Я это ощутил на своей шкуре и знаю, что политика изменила мнение общества обо мне. Не посоветую никому. Если кто-то хочет быть в Сейме, пусть так, но никакого большого счастья в этом нет", - высказался Маэстро.

Как известно, Раймонд Паулс уже под конец советских времен стал министром культуры Латвии, заняв этот же пост и после восстановления независимости Латвии. Позднее он занимал разные должности, всего в политике проработав до Сейма 10-ого созыва.