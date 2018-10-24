Паулс: творческим людям нечего делать в политике, испытал на своей шкуре! (2)

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Общество | 24 октября 2018 года, 07:00

Маэстро Раймонд Паулс критично оценивает деятелей культуры и искусства, которые решили податься в политику, несмотря на то, что сам 20 лет провел в политике.

"Творческим людям в Сейме делать нечего. Ну нечего...",- сказал Паулс в интервью журналу Privātā dzīve, отвечая на вопрос есть ли в Сейме место для актеров.

"Я это ощутил на своей шкуре и знаю, что политика изменила мнение общества обо мне. Не посоветую никому. Если кто-то хочет быть в Сейме, пусть так, но никакого большого счастья в этом нет", - высказался Маэстро.

Как известно, Раймонд Паулс уже под конец советских времен стал министром культуры Латвии, заняв этот же пост и после восстановления независимости Латвии. Позднее он занимал разные должности, всего в политике проработав до Сейма 10-ого созыва.

Источник: nra.lv
Комментарии 2
Клёша32 минуты назад
А сейчас там (музыканты) собрались вот только рассесться по местам не могут!
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Patriot43 минуты назад
Nepiekrìtu Paulam. Viss atkarìgs no cilvèka un vina pàrliecìbas. Vajag drosi un skaidri pateikt savu pozìciju, nelocìties pa vèjam un turèties kopà ar savu tautu. Tad arì tauta vinu atbalstìs un cienìs. Pauls ir lielisks komponists un muzikants, tacu politiķis no vina tiesàm neizdevàs.
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