"Детское пособие в 6 зарплат?!" Общество удивлено запросами полиции (2)

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Общество | 24 октября 2018 года, 07:22

Латвийский союз работников внутренних дел (LIDA) добивается от руководства МВД восстановления системы выдачи пособия по рождению ребенка, которое выплачивалось бы в качестве разовой поддержки молодому родителю в размере шести месячной зарплаты.

Как подчеркивает профсоюз, такая социальная гарантия очень желательна по двум причинам. Во-первых, это дополнительная финансовая поддержка для молодых родителей - должностному лицу, и, во-вторых, это пособие можно считать позитивным механизмом для улучшения рождаемости.

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию латвийского общества.

Журналист Эдгар Купчс обратил внимание на величину единовременного пособия, которое по задумке профсоюза составит 6 месячных окладов должностного лица.

Эксперт по социальной политике Рута Зилвере считает, что такой метод стимулирования демографии в структурах МВД является несправедливым по отношению к другим детям.

"Было бы неплохо, если бы повысили пособие по рождению ребенка. Плохо то, что некоторые дети как будто более особенные (более желанные) для налогоплательщиков, чем другие новорожденные", - пишет эксперт по социальной политике Рута Зилвере.

В свою очередь журналистка, пишущая для газеты Diena, Сармите Колате вспоминает, что такое пособие раньше узаконили для того, чтобы повысить рождаемость именно среди латышей.

"Такое 6-месячное пособие раньше было и у работников министерств и Сейма. Автор конкретных норм к закону мне в какой-то момент признался, что это был способ, как поддержать именно латышские семьи, так как их в госуправлении большинство", - написала Колате.

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Еще одна пользовательница считает, что и без пособия у полицейских есть привилегии.

"А по такому случаю разве и так нет супербонуса - муниципальные детские сады (бесплатные) везде без очередей?", - вопрошает Зане Армане.

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"Мне кажется, что таможенники, которые просят досрочной пенсии, что это космос", - пишет Матейс Эймс.

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Стоит отметить, что такое пособие по рождению детей в структурах МВД существовало до 2010 года. Если родителями являлись оба должностных лица, то пособие в размере 6 зарплат мог оформить один из них.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download

Комментарии 2
Tvoja sovestj22 минуты назад
Nu da a ostaljnim zhiteljam hvatit i 11 Evro na rebjonka
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Кеша6 минут назад
Айда все в ментовку))
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