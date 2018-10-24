Общество |

Латвийский союз работников внутренних дел (LIDA) добивается от руководства МВД восстановления системы выдачи пособия по рождению ребенка, которое выплачивалось бы в качестве разовой поддержки молодому родителю в размере шести месячной зарплаты.

Как подчеркивает профсоюз, такая социальная гарантия очень желательна по двум причинам. Во-первых, это дополнительная финансовая поддержка для молодых родителей - должностному лицу, и, во-вторых, это пособие можно считать позитивным механизмом для улучшения рождаемости.

Arodbiedrība rosina iekšlietu dienestu amatpersonām atjaunot pabalstu par bērna piedzimšanu https://t.co/nFdTHMziPu pic.twitter.com/uc4lutJtET — Protesti.LV (@ProtestiLV) October 22, 2018

Эта новость вызвала неоднозначную реакцию латвийского общества.

Журналист Эдгар Купчс обратил внимание на величину единовременного пособия, которое по задумке профсоюза составит 6 месячных окладов должностного лица.

LETA: Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrība rosina iekšlietu dienestu amatpersonām atjaunot pabalstu par bērna piedzimšanu, ko izmaksāja kā vienreizēju atbalstu sešu mēneša amatalgu apmērā.



Sešu! — Edgars Kupčs (@edgarskupcs) October 22, 2018

Эксперт по социальной политике Рута Зилвере считает, что такой метод стимулирования демографии в структурах МВД является несправедливым по отношению к другим детям.

"Было бы неплохо, если бы повысили пособие по рождению ребенка. Плохо то, что некоторые дети как будто более особенные (более желанные) для налогоплательщиков, чем другие новорожденные", - пишет эксперт по социальной политике Рута Зилвере.

Nebūtu slikti, ja paaugstinātu bērna piedzimšanas pabalstu. Slikti ir tas, ka daži bērni it kā ir īpaši dārgāki (vēlamāki) nodokļu maksātājiem nekā pārējie jaundzimušie. https://t.co/mUXVSxfu1Q — Ruta Zilvere (@RZilvere) October 22, 2018

В свою очередь журналистка, пишущая для газеты Diena, Сармите Колате вспоминает, что такое пособие раньше узаконили для того, чтобы повысить рождаемость именно среди латышей.

"Такое 6-месячное пособие раньше было и у работников министерств и Сейма. Автор конкретных норм к закону мне в какой-то момент признался, что это был способ, как поддержать именно латышские семьи, так как их в госуправлении большинство", - написала Колате.

Еще одна пользовательница считает, что и без пособия у полицейских есть привилегии.

"А по такому случаю разве и так нет супербонуса - муниципальные детские сады (бесплатные) везде без очередей?", - вопрошает Зане Армане.

"Мне кажется, что таможенники, которые просят досрочной пенсии, что это космос", - пишет Матейс Эймс.

Стоит отметить, что такое пособие по рождению детей в структурах МВД существовало до 2010 года. Если родителями являлись оба должностных лица, то пособие в размере 6 зарплат мог оформить один из них.

фото: freeimages.com, pexels.com-Free Download