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В ночь на среду, 24 октября, и завтра утром на западе побережья Курземе северный, северо-западный ветер достигнет силы бури, предупреждают синоптики.

На побережье от Вентспилского края до границы с Литвой ожидается усиление ветра в порывах до 25-30 метров в секунду, а в Лиепайском порту сила ветра может превысить даже 30 метров в секунду. Самый сильный ветер будет бушевать в утренние часы и первой половине дня.

Средняя скорость ветра в Балтийском море у берегов Курземе достигнет 21-24 метров в секунду, что соответствует шторму.

Циклон, который во вторник принесет в Латвию сильный южный ветер и дожди, в ближайшее сутки усилится, его центр пройдет через центральные и восточные регионы страны.

На большей части территории Латвии скорость ветра в порывах в среду составит менее 20 метров в секунду, на востоке страны - лишь до 10 метров в секунду.

Фото: pixabay.com