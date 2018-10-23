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Во многих самоуправлениях Латвии имеется требование к определенной длине травы на газоне возле дома, однако Саласпилсская краевая дума оказалась впереди всех, установив максимальную длину травы на полях и лесных вырубках, сообщает Skaties.lv .

Фермеры и другие жители края шокированы таким решением самоуправления. Как указывает дума, все делается для того, чтобы избежать пожаров вызванных скошенной прошлогодней травой.

На острове Долес, который находится в Саласпилсском крае, большую часть острова занимает природный парк, в нем проживают множество различных маленьких и больших животных. Житель острова, фермер Марис был обеспокоен тем, что в Саласпилсском крае установлена максимальная длина травы на сельскохозяйственной земле - 20 сантиметров. Его уже вызвали на заседание административной комиссии самоуправления и признали виновным в том, что длина травы на его земле не соответствует требованиям.

Другие жители острова Долес также пребывают в недоумении. Например, житель острова Дзинтарс указал, что в деревне нельзя косить траву так же часто, как в городе, поскольку в поле живут многие животные.

"Сердце болит, смотря, как зайчатам скашивают лапы, уши и маленькие птенцы остаются без укрытия, аисты прилетают и всех съедают", - рассказал Дзинтарс.

Между тем представитель Саласпилсской думы Лолита Балцере указала, что муниципальная полиция замеряет длину травы только на тех полях, которые не получают деньги от Евросоюза. Эти территории считаются подверженными риску, так как весной нескошенная трава может стать причиной быстрого распространения пожара. Балцере отметила, что если поле действительно красивое и на нем растут цветы, полицейские не будут назначать штраф.

В Службе поддержки села указали, что на самом деле самоуправление не имеет права наложить административный штраф, однако может пойти другим путем — удвоив налог на землю.

Фото: pixabay.com