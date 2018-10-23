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На минувшей неделе депутаты Комитета Рижской думы по вопросам охраны окружающей среды и жилища одобрили проекты, которые в рамках Плана по обслуживанию лесов подготовило предприятие Rīgas meži. Об этом пишет Riga.lv .

Проекты будут реализованы на территории Риги и за ее пределами в период с 2018-го по 2026 год.

До этого проекты передавались на общественное обсуждение. Полученные вопросы и комментарии были обобщены и подготовлены ответы. Больше всего людей интересовали различные виды и приемы вырубок. Многие предложения включены в проект плана, например, описание мест потенциальных торфяных разработок и различные редакционные правки.

Площадь лесных земель Рижского самоуправления на городской территории, переданных в обслуживание Rīgas meži, составляет 4464,12 га, из которых лес занимает 4365,75 га. В общей площади лесных земель на лес приходится 97,8%.

Согласно плану, на территории города планируется проводить только рубки запасов древесины в рамках ухода за лесом и выборочные вырубки, что по сути является рубкой запасов древесины в растущем лесу в рамках ухода за лесом. В течение девяти лет в Рижском лесничестве планируется вырубать в среднем 6,1 тыс. кубометров в год, или 32,1% от общего объема прироста запаса древесины.

В последующие годы в рижских лесах не планируется строить или реконструировать автодороги, но содержание автодорог (грейдирование автодорог) планируется в среднем протяженностью 7 км по необходимости.

В том числе на территории города планируется восстанавливать лес искусственно, сажая сосны на тех площадях, где предусмотрены выборочные рубки. Дополнительно планируется восстановить погибшие насаждения на площади 5,43 га, из которых 2,86 га находятся в природном парке "Приморье", где запрещена лесоводческая деятельность.

Согласно статистике, площадь леса-молодняка, подлежащего уходу, составляет 50 га. Планируется, что в последующие годы будут ухаживать за 5 га в год.

В свою очередь в числе главных мер рекреации для повышения качества леса, которые необходимо осуществить в ближайшие годы, уход за подлеском в местах, которые активно посещаются жителями – 140 га каждый год, ремонт мостков на Мангальсале (800 метров), улучшение сети дорожек, восстановление урн для мусора, скамеек для отдыха и столов и их размещение в нужных местах.

В том числе за пределами Риги в обслуживание Rīgas meži передано 4311,33 га, из которых площадь лесных земель – 3872,76 га, из них площадь леса – 2270,67 га.

На этих территориях до 2024 года планируется восстановить 3,4 га, посадив саженцы березы, и 1 га, посадив саженцы сосны. Начиная с 2024 года уход за культурами будет осуществляться на площади 4,4 га каждый год до окончания действия плана, а планируемый объем ухода за молодняком составляет 3 га в год.

Фото: flickr.com/ievinya