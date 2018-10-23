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Бывшему премьер-министру Латвии Марису Гайлису уже полтора года не удается продать недвижимость, пишет Nra.lv со ссылкой на издание Kas Jauns.

В прошлом году Гайлис выставил на продажу свое эксклюзивное жилье в Калтене Ройской волости - гостевой дом "Пасхальный остров".

Несмотря на то, что это здание получило множество архитектурных и дизайнерских наград, за это время осмотреть жилье не явился ни один потенциальные покупатель.

Как отмечает Kas Jauns, экс-премьер принял решение отказаться от комфортного дома, в котором они с супругой Зайгой проводили каждые выходные, потому что его содержание - недешевое удовольствие. Кроме того, дом находится далеко от Риги.

Фото: city24.lv

"Пока покупателей нет. Ни одного! Полное безумие. Приходится жить самим. Жена при этом рада, что покупатели не идут. Кто знает, возможно, ее сильное желание сохранить этот дом также влияет на то, что никто не приходит", - отметил Гайлис.

Он также указал, что не готов продавать недвижимость "за копейки", потому что это "жемчужина мировой архитектуры". Изначально цена составляла 2,5 млн евро, однако была увеличена до 4 млн 200 тысяч.

Kas Jauns также отмечает, что автором проекта здания является супруга Гайлиса Зайга. Дом был построен в период с 2007 по 2010 год.