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Правительство одобрило проект поправок к Уголовному закону, предусматривающих среди прочего ужесточение наказаний за кражи автомашин и призванных способствовать борьбе с мошенничеством с финансовыми средствами ЕС.

Как пояснили в Министерстве юстиции, уголовная ответственность за кражу транспортных средств будет усилена, так как транспортное средство является источником повышенной опасности, который специально застрахован и зарегистрирован в Дирекции безопасности дорожного движения.

Новыми поправками вводится также директива ЕС о борьбе с мошенничеством, затрагивающим финансовые интересы ЕС.

Поправки определяют политику наказаний за преступные деяния, касающиеся финансовых интересов ЕС, и укрепляют защиту от такого рода преступных деяний.

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