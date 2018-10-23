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Комиссия Сейма по образованию, культуре и науке сегодня поддержала переименование площади Екаба в Риге в площадь Независимости.

Площадь Екаба соединяет два исторически важных здания — Национальный театр и здание Сейма. В Национальном театре 18 ноября 1918 года была провозглашена Латвийская республика, а в здании Сейма 5 мая 1990 года Верховный совет принял декларацию о восстановлении независимости Латвии. Позднее, 21 августа 1991 года там же был принят конституционный закон "Об историческом статусе Латвийской республики".

Как указано в аннотации к законопроекту, идею переименовать площадь поддержали депутаты Верховного совета, которые в 1990 году голосовали за восстановление независимости.

Окончательное чтение по законопроекту запланировано на 25 октября.

Фото: citariga.lv