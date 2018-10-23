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Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей Латвии готовиться к надвигающемуся урагану, который, по прогнозам синоптиков, ожидается этой ночью и в первой половине среды.

"Если ветер вызовет разрушения, которые будут угрожать здоровью и жизни людей, коммуникации и транспортному сообщению, звоните по единому номеру чрезвычайной помощи 112!", - сказано в сообщении.

Ja vējš radījis postījumus, kas apdraud cilvēku veselību un dzīvību, komunikācijas vai sabiedriskā transporta kustību, zvaniet uz vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112! https://t.co/gdZlLYpEun — VUGD (@ugunsdzeseji) 23 октября 2018 г.

Чтобы буря не застала врасплох, сотрудники ГПСС призывают позаботиться латвийцев о том, чтобы батареи их мобильных телефонов были полностью заряжены, так как из-за сильного ветра, дома, особенно находящиеся за пределами городов, могут остаться без электричества. Именно полностью заряженная батарея телефона в такой ситуации поможет не потерять связь с внешним миром и вызвать помощь по номеру 112.

Также нужно приготовить карманный фонарик и проверить, если ли дома батарейки, которые можно вставить в радиоприёмник. Жителей многоквартирных жилых домов просят убедиться, что на балконах не находятся вещи, которые может унести ураган, и которые могут угрожать здоровью и жизни прохожих. Тем, кто проживает в частном доме, необходимо убедиться, что все лёгкие вещи прикреплены так, чтобы ветер не смог их поднять.

В условиях надвигающейся бури автовладельцам не стоит парковать машины под деревьями или вблизи них.

Во время урагана необходимо находится в помещении, и покидать его только в крайнем случае. Сломанные деревья, сорванные рекламные щиты и части конструкций могут угрожать не только здоровью, но и жизни людей. Во время бури необходимо закрыть окна, двери, не забывать о пожарной безопасности – не оставлять без внимания горящие свечи. Чтобы получать свежую информацию о погодных условиях, необходимо включить телевизор или радио.

Если уж выйти из дома в такую погоду необходимо, то надо быть внимательным и острожным, не желательно ходить по мостам и использовать зонтики. В случае, если вы стали очевидцем чрезвычайного происшествия - сломанных деревьев, порванных проводах электропередач, авариях и прочих, которые угрожают здоровью и жизни людей, необходимо звонить в ГПСС по номеру 112.

Как сообщалось, в ночь на среду, 24 октября, и завтра утром на западе побережья Курземе северный, северо-западный ветер достигнет силы бури, предупреждают синоптики.

На побережье от Вентспилского края до границы с Литвой ожидается усиление ветра в порывах до 25-30 метров в секунду, а в Лиепайском порту сила ветра может превысить даже 30 метров в секунду. Самый сильный ветер будет бушевать в утренние часы и первой половине дня.

Средняя скорость ветра в Балтийском море у берегов Курземе достигнет 21-24 метров в секунду, что соответствует шторму.

Циклон, который во вторник принесет в Латвию сильный южный ветер и дожди, в ближайшее сутки усилится, его центр пройдет через центральные и восточные регионы страны.

На большей части территории Латвии скорость ветра в порывах в среду составит менее 20 метров в секунду, на востоке страны - лишь до 10 метров в секунду.

24 октября, на территории Латвии будет преимущественно пасмурно, по всей стране пройдет дождь. Температура воздуха по стране составит от +3 до +9. В Риге завтра будет пасмурно, ожидается дождь, воздух прогреется до +6 градусов.