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Вернуться в Латвию, чтобы охранять государство — такую возможность, присоединившись к движению "Latvija strādā", Национальные вооруженные силы (НВС) предлагают тем гражданам, которые проживают в других странах, но рассматривают возможность вернуться в Латвию. Об этом сообщает Sargs.lv.

Вооруженные силы надеются в ближайшее время привлечь к профессиональной службе в армии до 30 проживающих за рубежом в возрасте от 18 до 40 лет мужчин. А в долгосрочной перспективе - до 1000 потенциальных солдат.

Особенно призывают вернуться тех граждан, которые родились ближе к Латгале — там, в Лузнаве, создана база вооруженных сил и собирается батальон профессиональных солдат, на вооружении которых будут недавно приобретенные у Австрии самоходные гаубицы.

Стоит отметить, что за период с июня по сентябрь на призыв НВС вернуться в Латвию откликнулись более 20 граждан из Финляндии, Германии, Великобритании, в Ирландии, Дании и США. 14 из них уже служат в вооруженных силах.

Тем, кто пожелает вернуться в Латвию и начать профессиональную службу в армии, предлагают записаться в Центр рекрутирования и отбора, заполнив электронную анкету на портале www.mil.lv в разделе Rekrutēšana.

Напомним, кампания по активному рекрутированию молодежи началась два года назад. Латвийских граждан призывают вступать в ряды НВС, где на руки солдат будет получать около 850 евро.

"Мы охраняем семью, народ и государство! Вознаграждение около 850 евро "на руки". Будь одним из нас! Стань воином!", - сказано в призыве на страничке в сети микроблогов Twitter, снабженном хештегом "Здесь есть работа" (#Teirdarbs!).

Как подчеркнул бывший в то время командующим НВС Раймонд Граубе, размещение подразделений НВС в Латгале усилит боеготовность вооруженных сил и обеспечит их более широкое присутствие в восточных регионах Латвии.

Фото: Центр рекрутирования и отбора