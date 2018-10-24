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В абсурдную ситуацию попал пенсионер Гунарс, который 11 лет назад перенес инсульт и после этого инфаркт. На протяжении всех этих лет он так и не смог попасть на реабилитацию, так как на процедуры существует запись, пишет Jauns.lv со ссылкой на ЛТВ.

Как инвалид второй группы пожилой человек записался на получение реабилитации. В очередь мужчину взяли, но он услуг ждет по-прежнему. Уже с 2007 года, сообщает программа "4.studija" Латвийского телевидения.

Гунару 82 года, он живет один. Реабилитация после таких тяжелых проблем со здоровьем ему крайне необходимо.

Пенсионер признает, что ему довольно плохо. Левая часть тела мужчины функционирует, однако с правой — проблемы. Для восстановлений функций и была необходима реабилитация. В очередь Гунарс встал своевременно и получил номерок — перед ним в очереди 11751 человек.

"И до сих пор я услугу не получил", - признал пенсионер.

Представительница Государственного агентства социальной интеграции Яна Бриеде в интервью ЛТВ пояснила, что такая ситуация возникла в связи с изменением законодательства.

"Нам очень жаль этого господина, которому не было сообщено о поправках к закону, которые вступили в силу в 2009 году", - сказала Бриеде.

Выяснилось, что пока Гунарс надеялся на свою очередь, был изменен закон о социальной помощи, в котором было указано, что реабилитационные услуги положены для дееспособных лиц с функциональными расстройствами. Пенсионер автоматически был вычеркнут из очереди. Такая же судьба постигла еще 5000 человек пенсионного возраста. Однако Гунарсу об этом никто не сообщил.

В свою очередь в Министерстве благосостояния сообщили, что после принятия поправок много лет назад всем стоящим в очереди на реабилитация были разосланы извещения об изменениях. Гунарс его не получил. Представитель министерства принес за это извинения и направили мужчину к семейному врачу, вместе с которым он смог бы договориться о возможностях реабилитации.

Пользователи соцсети отреагировали на новость весьма предсказуемо.

"Все, что нужно знать о здравоохранении в Латвии", - написала Наталия Жоголе.

"Плохая новость к столетию Латвии", - написал в Twitter глава Общества юристов Айвар Боровков.

Gunāram ir 82 gadi, viņš dzīvo viens. Pirms 11 gadiem pārcieta insultu un pēc tam arī infarktu. Kā 2. grupas invalīds pieteicās sociālās rehabilitācijas saņemšanai. Viņam ticis arī kārtas numurs: 11751. cilvēks. Rindā uzņēma, bet tā viņš joprojām pakalpojumu gaida. Kopš 2007.g. https://t.co/1GvEjE6i1h — Nepareizais (@Nepareizais) 23 октября 2018 г.