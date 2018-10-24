Общество |

Хотя со следующего года в магазинах планируется запретить в продуктовых магазинах бесплатные полиэтиленовые пакеты, в поправках к закону об упаковке есть исключение - запрет не будет относиться к тонким пластиковым пакетам. Об этом пишет Latvijas Avīze.

Издание отмечает, что полиэтиленовые пакеты, толщина которых составляет меньше 15 микронов и после 1 января 2019 года будут доступны во всех крупных торговых сетях Латвии.

Запрету не будут подвергаться не только те пакеты, которые используются для гигиены и упаковки открытых продуктов питания, но и те, которые находятся в отделах фруктов и овощей, подчеркивает газета.

Таким образом, вероятно, что предусмотренные изменения будут минимальными, а польза для окружающей среды окажется ничтожной.

Новым регламентов в Латвии довольны не все, в том числе и организация Zero Waste Latvija, которая активно занимается популяризацией безотходного образа жизни.

"Этих поправок недостаточно. Они были бы намного эффективнее и проще, если бы не содержали исключения касательно очень тонких полиэтиленовых пакетов, которые используются для гигиены и предотвращения растраты продуктов. Мы уже сейчас знаем, что магазины собираются также таким исключением считать пакеты, находящиеся в отделе фруктов и овощей", - заявила представитель организации Майрита Лусе.

По ее словам, в других странах по всему миру все пластиковые платные и поэтому их потребление заметно снизилось.

"Поскольку похожие правила введены во многих странах мира, не видим, что латвийское общество имеет какие-то особенные черты, которые не позволили бы ввести плату за полиэтиленовые пакеты здесь", - указала Лусе.

Напомним, с 2019 года в магазинах будет запрещено использовать бесплатные полиэтиленовые пакеты - это предусмотрено одобренными правительством поправками к закону об упаковке.

Согласно поправкам, с 1 января 2019 года в торговых местах покупателям больше не будут бесплатно выдаваться полиэтиленовые пакеты.

Фото: pixabay.com