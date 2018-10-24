Общество |

В среду, 24 октября, с 13 до 19 часов будут проведены работы по ремонту водопровода на улице Кегума 43, 45 и 49А, сообщает предприятие Rīgas ūdens.

По этой причине, будет приостановлено водоснабжение на промежутке улицы Кегума от улицы Стирну до улицы Гунара Астрас.

**Подача воды будет прекращена на следующих объектах: **

на улице Кегума 43, 45, 47, 49, 49B, 49A, 62, 64, 66, 68, 70.

Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.

Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.

Фото: pixabay.com