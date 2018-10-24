У жителей Пурвциемса отключат воду
Общество | 24 октября 2018 года, 11:46
В среду, 24 октября, с 13 до 19 часов будут проведены работы по ремонту водопровода на улице Кегума 43, 45 и 49А, сообщает предприятие Rīgas ūdens.
По этой причине, будет приостановлено водоснабжение на промежутке улицы Кегума от улицы Стирну до улицы Гунара Астрас.
**Подача воды будет прекращена на следующих объектах: **
- на улице Кегума 43, 45, 47, 49, 49B, 49A, 62, 64, 66, 68, 70.
Указанное время проведения ремонтных работ может меняться в зависимости от объема работы. После возобновления водоснабжения возможно кратковременное помутнение воды.
Rīgas ūdens приносит извинения своим клиентам за доставленные неудобства.
Фото: pixabay.com