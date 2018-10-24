Общество |

В борьбе с проституцией и торговлей людьми полиции следует уделять больше внимания покупателям этих услуг, а не наказанию самих проституток, как это происходит во многих странах. Такое мнение в интервью агентству LETA высказал шведский посол по особым поручениям в вопросах, связанных с предотвращением торговли людьми, Пер Андерс Суненсон.

Так называемая шведская модель, когда проститутка освобождается от страха наказания, переносит внимание на человека, пользующегося незащищенностью другого. Такая практика существует также во Франции, Ирландии и некоторых других странах, рассказал он.

Важно дать сигнал о том, что именно покупатель этих услуг поступает неправильно. Швеция предприняла этот шаг, приняв в 1999 году закон, наказывающий за покупку сексуальных услуг и освобождающий от уголовной ответственности тех, кто эти услуги оказывает.

Такой порядок дал очень хорошие результаты, и теперь очень мало кто в Швеции считает проституцию приемлемой, отметил эксперт.

Внедрение "шведской модели" позволило также успешно бороться с торговлей людьми. Перед этим в стране несколько лет велись обширные дискуссии. Теперь общественное мнение в этом вопросе сильно изменилось, но после принятия закона в Швеции над этим очень много работали. Было использовано очень много ресурсов для просвещения полицейских, прокуроров, социальных работников, помогло и включение в школьные учебные программы равноправия полов. Проводились также различные информационные кампании, рассказал он.

Ограничивший проституцию закон изменил отношение людей к проституции, подобно тому, как это сделал закон, запрещающий бить детей, и теперь шведский "рынок" проституции практически умер.

Однако Швеция не прекратила борьбу с проституцией и торговлей людьми, так как не считает эти вопросы полностью решенными, подчеркнул Суненсон.

Ранее сообщалось, что Министерство внутренних дел занимается разработкой законопроекта по ограничению проституции в Латвии, так как эта сфера практически никак не регулировалась уже 28 лет, с момента восстановления независимости.

Фото: pixabay.com