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В конце этой - начале следующей недели в Латвию поступят холодные арктические воздушные массы, похолодает, местами образуется снежный покров, прогнозируют синоптики.

Уже во вторник, 23 октября, вечером и в среду, 24 октября, утром местами в Латгале и Видземе дождь сменился кратковременным мокрым снегом, в ближайшие сутки в Латвии ожидается и дождь, и мокрый снег. При прояснении ночью и утром дороги местами обледенеют.

В субботу, 27 октября, территорию Латвии пересечет циклон, он будет сопровождаться дождем и снегом. Снегопад больше всего вероятен в Видземе и Латгале.

В воскресенье и понедельник, 28 и 29 октября, температура воздуха ночью может опуститься до -3..-8 градусов.

В течение следующей недели в Латвию с юга поступят теплые воздушные массы, а перед повышением температуры воздуха возможен снегопад.

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