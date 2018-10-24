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Ответственность за качество и устойчивость фермы, на которой находилась крыша магазина Maxima, должен взять на себя производитель Vikom Industry. Об этом в своих показаниях заявил обвиняемый в рамках уголовного дела по золитудской трагедии представитель стройнадзора Мартиньш Драудиньш.

Похожее мнение в суде ранее выразил другой подсудимый - инженер-строитель супермаркета Ивар Сергетс.

Драудиньш указал, что получив фермы на строительном объекте, была проведена проверка документации стержневых систем. Был сделан вывод, что все бумаги соответствуют действующим нормативам. Он подчеркнул, что за качество разметочных швов на стержневой конструкции полную ответственность несет разработчик, который и подписал документы о качестве ферм.

По словам представителя стройнадзора, после проведения визуального обследования ферм после завершения их монтажа не были констатированы щели, которые нарушали бы нормативы. Драудиньш также подчеркнул, что обследование проводили несколько экспертов своего дела.

Следователями был проведен эксперимент, в ходе которого выяснилось, что в щелях между фермами найдены капли несгораемой краски. Драудиньш отметил, что эксперимент был сделан некорректно и не соответствовал действующим нормативам. Как пример он привел то, что руководители эксперимента не приняли во внимание допустимую ширину щели.

Представитель стройнадзора также указал, что разразившийся во время строительства пожар на крыше здания не повлиял на устойчивость конструкции. По его словам, после пожара было проведено тщательное обследование объекта и повреждений в фермах констатировано не было.

Он упомянул, что после проверки был сделан вывод, что находящийся на крыше бетон послужил в качестве защитного слоя, который спас фермы от термического воздействия огня.

Как рассказал Драудиньш, в среднем он от трех до четырех раз в неделю посещал объект, чтобы следить за его реализацией. Роль Драудиньша заключалась в том, чтобы здание было возведено в соответствии с проектом строительства.

Он подчеркнул, что не признает выдвинутые ему обвинения и считает их необоснованными.

21 ноября 2013 года в результате обрушения здания супермаркета Maxima в Золитуде погибли 54 человека, несколько десятков пострадали. Основной версией причин обрушения считается нарушение строительных норм.

Прокуратура признала потерпевшими по делу 263 человека. Материалы дела обобщены в 80 томах, а общий размер заявленной компенсации составляет 155 млн евро. По делу проходят 144 свидетеля, привлечены десятки экспертов. Обвинения предъявлены девяти лицам.

Пять человек привлечены к уголовной ответственности за нарушение правил строительства, повлекшее за собой тяжелые последствия. Это инженер-строитель Ивар Сергетс, строительный эксперт Андрис Гулбис, представитель строительного надзора Мартиньш Драудиньш, автор проекта супермаркета архитектор Андрис Калинка и руководитель строительных работ предприятия Re&Re Станислав Кумпиньш.

Обвинения в невыполнении обязанностей государственного должностного лица предъявлены бывшему заместителю начальника Рижской городской строительной инспекции Янису Балодису, эксперту отдела строительного надзора Марике Трейе и заместителю начальника строительной инспекции Айе Мельниковой.

Сергетсу, Гулбису, Драудиньшу, Калинке и Кумпиньшу предъявлены также обвинения в убийстве по неосторожности. К ответственности привлечена также сотрудница Maxima Latvija Инна Шуваева, которая отвечала за соблюдение норм охраны труда.

Никто из обвиняемых свою вину в инкриминируемых им преступных деяниях не признал.