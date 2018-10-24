Рижане замерзли! Ушаков пригрозил Siltumserviss Rīga штрафом в полмиллиона (18)
Договор с компанией Siltumserviss Rīga, которая в этом году осуществляет поставку тепла в квартиры рижан, может быть расторгнут. Об этом на экстренной пресс-конференции, посвященной ситуации с подключением отопления в домах Rīgas namu pārvaldnieks, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.
Как рассказал на пресс-конференции Ушаков, В Рижскую дума поступило большое количество жалоб от жителей, возмущенных тем, что отопление в их квартирах до сих пор не подключено, несмотря на похолодание.
Уже сообщалось, что Rīgas namu pārvaldnieks пообещал жителям сделать это еще до 14 октября, однако во многих домах батареи по-прежнему холодные. Обслуживающее жителей Риги предприятие Rīgas namu pārvaldnieks(РНП) в этом году прекратило сотрудничество с Rīgas siltums.
Ушаков пояснил, что это было решение Госконтроля, который постановил, что Rīgas Siltums не может больше без конкурса обслуживать дома RNP. В результате конкурса выиграла третья компания - Siltumserviss Rīga.
Поэтому вместо него договор на пять лет был подписан с предприятием Siltumserviss Rīga.
Как заверил Ушаков, к концу этой недели к отоплению будут подключены все оставшиеся дома.
По словам мэра, по итогам этого отопительного сезона коммерсантам грозит разрыв договора и штраф в размере до 500 000 евро.
Напомним, ранее отопление планировалось включить до 20 октября, потом процесс было решено ускорить, однако до сих пор некоторые дома в Риге стоят без отопления.
Фото: flickr.com/RigasDome