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Договор с компанией Siltumserviss Rīga, которая в этом году осуществляет поставку тепла в квартиры рижан, может быть расторгнут. Об этом на экстренной пресс-конференции, посвященной ситуации с подключением отопления в домах Rīgas namu pārvaldnieks, сообщил мэр Риги Нил Ушаков.

Как рассказал на пресс-конференции Ушаков, В Рижскую дума поступило большое количество жалоб от жителей, возмущенных тем, что отопление в их квартирах до сих пор не подключено, несмотря на похолодание.

Уже сообщалось, что Rīgas namu pārvaldnieks пообещал жителям сделать это еще до 14 октября, однако во многих домах батареи по-прежнему холодные. Обслуживающее жителей Риги предприятие Rīgas namu pārvaldnieks(РНП) в этом году прекратило сотрудничество с Rīgas siltums.

Ушаков пояснил, что это было решение Госконтроля, который постановил, что Rīgas Siltums не может больше без конкурса обслуживать дома RNP. В результате конкурса выиграла третья компания - Siltumserviss Rīga.

Поэтому вместо него договор на пять лет был подписан с предприятием Siltumserviss Rīga.

Как заверил Ушаков, к концу этой недели к отоплению будут подключены все оставшиеся дома.

По словам мэра, по итогам этого отопительного сезона коммерсантам грозит разрыв договора и штраф в размере до 500 000 евро.

Напомним, ранее отопление планировалось включить до 20 октября, потом процесс было решено ускорить, однако до сих пор некоторые дома в Риге стоят без отопления.

Фото: flickr.com/RigasDome