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Минувшей ночью сильный ветер в Лиепае вызвал различные разрушения - повалены деревья, а с одного дома и вовсе сорвало крышу. Об этом пишет Skaties.lv.

Как сообщила представитель Управления Госполиции Курземского региона Сигне Штейнберга, в Лиепае ветер сдул крышу с дома, после чего она упала на автомобили SAAB и Peugeot, испортив лобовые стекла транспортных средств.

В двух местах в Лиепае повреждены светофоры, основательно пострадали временные дорожные знаки возле строительных объектов, снесены строительные леса на зданиях, где ведутся работы по утеплению, ветром разметало стройматериалы.

Последствия сильного ветра в Лиепае ликвидируются.

Ранее сообщалось, что в среду, 24 октября, в западной и центральной части страны скорость северного, северо-западного ветра в порывах превысит 15 м/с, а на Курземском побережье и вовсе достигнет 22-27 м/с.