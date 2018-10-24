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На собрании держателей долей капитала Латвийского радио принято решение подать в суд на бывшее правление Латвийского радио, чтобы добиться солидарного возмещения убытков, сообщил член Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Жалоба будет подана против бывших членов правления Алдиса Паулиньша, Сигиты Роке и Улдиса Лавриновича.

Сумма иска составляет 33,193 тыс. евро. Податели иска считают, что в бухгалтерии общественного радио допускались серьезные ошибки. В отчет 2016 года не вошла значительная сумма обязательств по накопленным и не использованным отпускам работников, рассказал Аболиньш.

Член правления NEPLP Патрик Грива заявил, что Латвийское радио пережило сложные времена, но теперь ситуация улучшается.

"В заключении Госконтроля указано на риски при заключении договоров спонсирования. Также выявлены риски двойного финансирования, когда финансирование партнеров и спонсоров указано как направленное на непредвиденные расходы, которые ранее были оплачены из госбюджета", - сказал Грива.

Также работники получали крупные доплаты за дополнительную работу при том, что показатели рентабельности Латвийского радио по сравнению с 2014 годом стремительно падали.

Ранее сообщалось, что общественному радио и телевидению Латвии было выделено 145 710 евро из средств на непредвиденные расходы на освещение визита папы римского Франциска.

Как выяснилось позднее, за визитоми понтифика в Латвии по телевидению следило меньше людей, чем в соседних балтийских странах.

Фото: flickr.com/Taurena Efekts