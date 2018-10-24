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Латвийский сегмент Twitter обсуждает данные Центрального статистического управления (ЦСУ), согласно которым, за девять месяцев в Латвии количество новорожденных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 9% или 1267 малышей.

Эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Латвии Янис Херманис делится данными о демографической ситуации в Латвии.

"Число рожденных в Латвии падает второй год подряд, этот показатель опустился ниже 15 тысяч в год. Демографическая ситуация окажет большое влияние на многочисленные важнейшие политические отрасли", - пишет он.

Dzimušo skaits Latvijā krīt otro gadu pēc kārtas, tas var samazināties zem 15 tūkst. / gadā. Demogrāfiskajai situācijai būs plaša ietekme uz daudzām svarīgām politikas jomām. pic.twitter.com/22Ep3w2NzB — Jānis Hermanis (@J_Hermanis) 24 октября 2018 г.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш высказывает свое мнение.

"Только абсолютно неразумные люди в этот момент могут принимать решения о расширении круга получаетелей пенсий по выслуге лет", - пишет он.

Tikai absolūti neprātīgi cilvēki šādā brīdī var lemt par izdienas pensiju saņēmēju loka paplašināšanu. — Pēteris Strautiņš (@PStrautins) 24 октября 2018 г.

Данный вопрос также комментирует демограф Илмарс Межс.

"К сожалению, похоже, что уже в этом году мы можем опуститься ниже отметки в 20 тысяч. И в какой-то год достичь исторического минимума", - пишет он.

Izskatās, ka jau šogad varam nokrist zem 20 tūkstošu atzīmes. Un dažos gados sasniegt vēsturiski reģistrēto minimumu... — ILMĀRS MEŽS (@demografs) 24 октября 2018 г.

Юрист Волдемарс Бургис призывает правильно расставлять акценты.

"Главное — суммарный коэфициент рождаемости. Если он сравнительно хороший, то это свидетельствует о том, что народ жив, хочет жить и имеет будущее. А абсолютные цифры - это только абсолютные цифры", - пишет он.

Svarīgākais ir summārais dzimstības koeficients. Ja tas ir salīdzinoši labs, tas liecina, ka tauta ir dzīva, dzīvot griboša un ar nākotni. Bet absolūtie skaitļi ir tikai absolūtie skaitļi. — voldemārs burģis (@voldemars) 24 октября 2018 г.

Предприниматель и политик Элина Трейя пишет о том, что, по ее мнению, необходимо предпринять, чтобы ситуация изменилась.

"Выход из демографического кризиса должен стать приоритетом №1 для любого правительства. Сотрудничество во всех отраслях: доступное здравоохранение и другие важные для семей услуги, возможность добиться жилья и перспективного образования, прямая поддержка рождаемости, интеграция представителей других национальностей", - пишет она.

Demogrāfiskās krīzes risināšana jābūt jebkuras nākamās valdības prioritāte Nr.1. Visu nozaru sadarbība: pieejama veselības aprūpe un citi ģimenēm svarīgi pakalpojumi, iespēja tikt pie mājokļa un perspektīvas izglītības, tieši dzimstību veicinoša atbalsts, cittautiešu integrācija — Elina Treija (Silina (@Silina_Elina) 24 октября 2018 г.

Между тем, депутат Кекавской думы Юрис Йерумс отмечает, что "у них" ситуация не так плоха.

"В Кекавском крае беспрерывно увеличивается число детей, потому что молодые родители либо живут здесь, либо переезжают сюда уже с детьми", - пишет он.

Jāni, situācija ar šo samazināto skaitu jaundzimušo izvietojumu valstī, būs vēl skarbāka. Dabā notiek @GirtsRungainis prognozētais scenārijs.Ķekavas nov. ir nepārtraukts bērnu skaita pieaugums, jo jaunie vecāki dzīvo te, vai pārceļas jau ar bērniem. — Juris Jerums (@jjerums) 24 октября 2018 г.

По данным ЦСУ, за девять месяцев 2018 года в Латвии родилось 14 680 детей.

Немного выросла смертность - за девять месяцев зарегистрировано 21 616 умерших, что на 103 больше, чем годом ранее.

Естественный прирост населения остается негативным. За девять месяцев за счет превышения смертности над рождаемостью численность населения уменьшилась на 6936 человек, в 2017 году - на 5566.

Фото: flickr.com/Muhammmad Hassan Ali