Twitter: падению рождаемости в Латвии не видно конца (11)

фото

Общество | 24 октября 2018 года, 21:21

Латвийский сегмент Twitter обсуждает данные Центрального статистического управления (ЦСУ), согласно которым, за девять месяцев в Латвии количество новорожденных уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 9% или 1267 малышей.

Эксперт по финансам и налогам при Конфедерации работодателей Латвии Янис Херманис делится данными о демографической ситуации в Латвии.

"Число рожденных в Латвии падает второй год подряд, этот показатель опустился ниже 15 тысяч в год. Демографическая ситуация окажет большое влияние на многочисленные важнейшие политические отрасли", - пишет он.

Экономист Luminor Bank Петерис Страутиньш высказывает свое мнение.

"Только абсолютно неразумные люди в этот момент могут принимать решения о расширении круга получаетелей пенсий по выслуге лет", - пишет он.

Данный вопрос также комментирует демограф Илмарс Межс.

"К сожалению, похоже, что уже в этом году мы можем опуститься ниже отметки в 20 тысяч. И в какой-то год достичь исторического минимума", - пишет он.

Юрист Волдемарс Бургис призывает правильно расставлять акценты.

"Главное — суммарный коэфициент рождаемости. Если он сравнительно хороший, то это свидетельствует о том, что народ жив, хочет жить и имеет будущее. А абсолютные цифры - это только абсолютные цифры", - пишет он.

Предприниматель и политик Элина Трейя пишет о том, что, по ее мнению, необходимо предпринять, чтобы ситуация изменилась.

"Выход из демографического кризиса должен стать приоритетом №1 для любого правительства. Сотрудничество во всех отраслях: доступное здравоохранение и другие важные для семей услуги, возможность добиться жилья и перспективного образования, прямая поддержка рождаемости, интеграция представителей других национальностей", - пишет она.

Между тем, депутат Кекавской думы Юрис Йерумс отмечает, что "у них" ситуация не так плоха.

"В Кекавском крае беспрерывно увеличивается число детей, потому что молодые родители либо живут здесь, либо переезжают сюда уже с детьми", - пишет он.

По данным ЦСУ, за девять месяцев 2018 года в Латвии родилось 14 680 детей.

Немного выросла смертность - за девять месяцев зарегистрировано 21 616 умерших, что на 103 больше, чем годом ранее.

Естественный прирост населения остается негативным. За девять месяцев за счет превышения смертности над рождаемостью численность населения уменьшилась на 6936 человек, в 2017 году - на 5566.

Фото: flickr.com/Muhammmad Hassan Ali

Комментарии 11
Адельфина58 минут назад
И опять я вас поздравляю, братья латыши!
С показателями невозобноваляемой рождаемости. Ваша нация обречена, и виной тому - латышский нацизм.
И это не игра слов. И вообще не игра.
2
Ответить
Факт53 минуты назад
Иди дрючь свой пылесос-поднимай рождаемость
Ответить
вова50 минут назад
Конец все мягче и короче.
Ответить