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Совет Федерации Федерального Собрания РФ одобрил на заседании в среду закон о ратификации соглашения РФ с Латвией об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий двух государств.

Ратифицированное соглашение, подписанное в Риге 14 ноября 2017 года, вносит ряд изменений в российско-латвийское межправительственное соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии от 20 декабря 2010 года и ратифицированное Россией 28 февраля 2012 года. Ключевым в этом соглашении является положение, по которому взаимные поездки жителей приграничных территорий России и Латвии осуществляются на основании загранпаспорта и разрешения на местное приграничное передвижение (РМПП), подаваемого консульскими учреждениями государств в упрощенном порядке.

Изменения к соглашению от 2010 года предусматривают в том числе отказ от проставления в паспортах штампов о прохождении пограничного контроля, что позволит избежать заштампованности документа и необходимости его преждевременной замены.

Кроме того, устанавливается упрощенный порядок оформления РМПП, без предъявления предусмотренного законодательством обеих сторон полиса медицинского страхования. Также предусматривается снятие имеющегося ограничения, согласно которому суммарный срок нахождения граждан одной страны на территории другой не должен превышать 90 дней в течение 180 дней пребывания на сопредельных приграничных территориях в течение календарного года. Но при этом устанавливается ограничение - не более 90 дней непрерывного срока пребывания.

Предлагается также расширить основания для включения жителей приграничных территорий в списки, на основании которых осуществляется выдача разрешений на местное приграничное передвижение. Такую возможность получат организаторы и участники любых культурных, образовательных или спортивных мероприятий, а не только проводимых на регулярной основе.

Источник: ИТАР-ТАСС