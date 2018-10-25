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Латвийские пользователи соцсетей обсуждают заявление бывшего диктора Латвийского радио Мары Кронтале, которая накануне в своем Twitter предложила "избавиться от русских" в Латвии по примеру того, как это было сделано с немцами.

"Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…?", - написала Кронтале.

"Atbrīvojāmies" no baltvāciešiem. Kāpēc tā nevarētu tikt valā no krieviem? Saprotu, ka mani tūlīt noēdīs par rasismu vai nacismu, bet tomēr...? — Māra Krontāle (@MaraKrontale) October 22, 2018

Некоторые обратили внимание на комментарий кандидата в премьер-министры Латвии от партии "Для развития/За!" Артиса Пабрикса, который тот оставил под публикацией Кронтале.

По мнению Пабрикса, при немцах Латвия жила бы лучше.

"Я думаю, что вас "съедят" за незнание истории. Если бы сегодня в Латвии все еще были балтийский немцы, мы бы жили в лучшей стране", - написал политик.

Es domāju, ka jūs “ noēdīs” par vēstures nezināšanu. Ja šodienas Latvijā vēl būtu vācbaltieši,mēs būtu labāka valsts.Lasiet Feldmani utt. — Artis Pabriks (@Pabriks) October 24, 2018

Комментарий кандидата в премьеры возмутил некоторых пользователей. В частности, свое мнение высказал член правления Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

"Больше беспокоит даже не Кронтале, а кандидат в премьеры Пабрикс, который на ее русофобские высказывания отзывается, вступаясь только за немцев", - написал он.

"Балтийские немцы (так же, как евреи и русские) были частью латвийского народа, которая внесла большой вклад в достижение независимости Латвии и укреплении демократии. А в твиттере человек может много чего писать… кто-то верит в рептилоидов, кто-то – в евгенику", - прокомментировал реплику Пабрикса Эдгар Энгизерс.

Baltvācieši (tāpat kā ebreji un krievi) bija Latvijas tautas daļa, kurai bija lieli nopelni Latvijs neatkarības izcīnīšanā un demokrātijas nostiprināšanā. Bet twitterī jau cilvēki daudz ko mēdz rakstīt... daži tic ķirzakcilvēkiem, daži - eigēnikai... #sad_truth @DrosibasPolic — Edgars Engīzers (@EngizersE) October 24, 2018

"21 век в тихой европейской Латвии. Привлекут ли разжигание розни? Ответ - нет. Пабрикс, наш будущий премьер тоже ответил, читаем", - прокомментировала дискуссию пользователь Диана Иванова в своем Facebook.

В свою очередь пользователь Denis похвалил Пабрикса, однако в его комментарии можно усмотреть иронию.

"Здорово, что господин Пабрикс участвует в таких дискуссиях, а не пишет жалобу в прокуратуру о "языке вражды". Настоящий прогрессивный человек", - отметил он.

Lieliski, ka Pabrika kungs piedalas tadas diskusijas nevis raksta sudzibu uz prokuraturu par "hate speech". Ists progresivs cilvēks. — Denis (@d1984s) October 24, 2018

Добавим, это не первый случай, когда слова Мары Кронтале о русскоязычных провоцируют скандал. В августе 2013 года радиодиктор в Twitter сравнила выдачу видов на жительство иностранцам (прежде всего – россиянам) с продажей родной матери. Так она прокомментировала дискуссии вокруг вопроса выдачи вида на жительство иностранцам за инвестиции или покупку недвижимости в Латвии.

"Я не готова оплачивать окончательную и бесповоротную русификацию моего народа. Тогда уж можно выгодно продать и собственную мать", - написала тогда Кронтале.

Фото: flickr.com/Latvijas armija