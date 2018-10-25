"И это будущий премьер?": соцсети обсуждают слова Пабрикса об "избавлении от русских" (105)

фото

Общество | 25 октября 2018 года, 07:13

Латвийские пользователи соцсетей обсуждают заявление бывшего диктора Латвийского радио Мары Кронтале, которая накануне в своем Twitter предложила "избавиться от русских" в Латвии по примеру того, как это было сделано с немцами.

"Освободились от балтийских немцев. Почему так же нельзя избавиться от русских? Понимаю, что меня сейчас съедят за расизм и нацизм, но все же…?", - написала Кронтале.

Некоторые обратили внимание на комментарий кандидата в премьер-министры Латвии от партии "Для развития/За!" Артиса Пабрикса, который тот оставил под публикацией Кронтале.

По мнению Пабрикса, при немцах Латвия жила бы лучше.

"Я думаю, что вас "съедят" за незнание истории. Если бы сегодня в Латвии все еще были балтийский немцы, мы бы жили в лучшей стране", - написал политик.

Комментарий кандидата в премьеры возмутил некоторых пользователей. В частности, свое мнение высказал член правления Латвийского комитета по правам человека Александр Кузьмин.

"Больше беспокоит даже не Кронтале, а кандидат в премьеры Пабрикс, который на ее русофобские высказывания отзывается, вступаясь только за немцев", - написал он.

"Балтийские немцы (так же, как евреи и русские) были частью латвийского народа, которая внесла большой вклад в достижение независимости Латвии и укреплении демократии. А в твиттере человек может много чего писать… кто-то верит в рептилоидов, кто-то – в евгенику", - прокомментировал реплику Пабрикса Эдгар Энгизерс.

"21 век в тихой европейской Латвии. Привлекут ли разжигание розни? Ответ - нет. Пабрикс, наш будущий премьер тоже ответил, читаем", - прокомментировала дискуссию пользователь Диана Иванова в своем Facebook.

В свою очередь пользователь Denis похвалил Пабрикса, однако в его комментарии можно усмотреть иронию.

"Здорово, что господин Пабрикс участвует в таких дискуссиях, а не пишет жалобу в прокуратуру о "языке вражды". Настоящий прогрессивный человек", - отметил он.

Добавим, это не первый случай, когда слова Мары Кронтале о русскоязычных провоцируют скандал. В августе 2013 года радиодиктор в Twitter сравнила выдачу видов на жительство иностранцам (прежде всего – россиянам) с продажей родной матери. Так она прокомментировала дискуссии вокруг вопроса выдачи вида на жительство иностранцам за инвестиции или покупку недвижимости в Латвии.

"Я не готова оплачивать окончательную и бесповоротную русификацию моего народа. Тогда уж можно выгодно продать и собственную мать", - написала тогда Кронтале.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 105
Хрен тебе по всей роже3 часа назад
Немцы Северный поток 2
строят, а латыши обдирают свой народ до костей.
1
Ответить
Я с тебя угораю3 часа назад
О каком русском мире ты всё бредишь?! Уже почти 30 лет у руля стоят свои, родные. И что?!
А ничего, постоянные скандалы, что кто-то где-то проворовался, дал или взял взятку, пристроил СВОИХ на непыльную работу и просто некомпетентен.
А тебе все русский мир мешает. Страшно смотреть правде в глаза? Хорошо, когда есть мальчик для бития?
5
Ответить
Лайм3 часа назад
Дурак ты и твой Пабрикс... Россия самая богатая страна.
8
Ответить