Общество |

Когда предприятие Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) начало сотрудничество с компанией Siltumserviss Rīga, учитывалась официальная статистика аварийных вызовов. Никто не ожидал, что на компанию поступит столько жалоб от жильцов. Об этом в эфире радио Baltkom рассказал председатель правления RNP Айвар Гонтарев.

"У каждого сотрудника Rīgas siltums был определенный участок домов, который он обслуживал в течение 20 лет. Часто ответственный сотрудник жил в этом квартале. Понимаете, раньше было так: жители дома знают какого-то дядю Федора и они ему звонят, а дядя Федор решает проблему. RNP, делая закупку, руководствовалась официальной статистикой. Если жильцы сообщают о проблеме не через колл-центр, а напрямую звонят дяде Федору, то это не фиксируется в статистике. Мы не знали, что будет такая ситуация. Мы брали статистику аварийных вызовов. Никто не думал, что повторится опыт 1997 года", - указал глава RNP.

Как отметил Гонтарев, вероятно, что новый конкурс на поставщика отопления будет объявлен после того, как будут решены проблемы с Siltumserviss Rīga.

"Говоря о том, что сотрудничество с Siltumsserviss Rīga может быть прекращено, мэр лишь озвучил условия договора. Когда мы оставшихся клиентов подключим к отоплению, когда я получу сводку всех ситуаций, которые происходили в домах, тогда будет объявлен новый конкурс", - указал председатель правления RNP.

Напомним, ранее мэр Риги Нил Ушаков призвал рижан в случае проблем с подключением отопления, которым занимаются сотрудники компании Siltumserviss Rīga, обращаться непосредственно к главе Rīgas namu pārvaldnieks Айвару Гонтареву.