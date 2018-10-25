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Немецкая сеть розничной торговли Lidl, недавно объявившая об открытии в 2020 году в Латвии не менее 10 магазинов, разместила на портале CV-Online первые шесть вакансий.

Все вакансии включают в себя требование знать немецкий язык на хорошем уровне. Уровень зарплат не сообщается, написано лишь, что "вознаграждение выше среднего по рынку".

Напомним, за 55 млн евро Lidl начал строительства центра логистики в Дрейлини, а всего сеть вложит в свое развитие в Латвии 125 млн евро.

Lidl откроет в Латвии более 10 магазинов - по крайней мере пять в Риге, а остальные в Елгаве, Юрмале, Вентспилсе, Тукумсе и Екабпилсе.

Между тем, Сейм уже во втором чтении поддержал поправки к закону о труде, запрещающие работодателю требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Закон о труде дополняется также нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей общаясь с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.