Вразрез с законопроектом о труде: Lidl ищет латвийцев со знанием немецкого (12)

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Общество | 25 октября 2018 года, 17:19

Немецкая сеть розничной торговли Lidl, недавно объявившая об открытии в 2020 году в Латвии не менее 10 магазинов, разместила на портале CV-Online первые шесть вакансий.

Все вакансии включают в себя требование знать немецкий язык на хорошем уровне. Уровень зарплат не сообщается, написано лишь, что "вознаграждение выше среднего по рынку".

Напомним, за 55 млн евро Lidl начал строительства центра логистики в Дрейлини, а всего сеть вложит в свое развитие в Латвии 125 млн евро.

Lidl откроет в Латвии более 10 магазинов - по крайней мере пять в Риге, а остальные в Елгаве, Юрмале, Вентспилсе, Тукумсе и Екабпилсе.

Между тем, Сейм уже во втором чтении поддержал поправки к закону о труде, запрещающие работодателю требовать от работника знания иностранного языка, если его использование не входит в его рабочие обязанности.

Закон о труде дополняется также нормой, согласно которой работник при выполнении рабочих обязанностей общаясь с латвийскими гражданами, негражданами и лицами, имеющими вид на жительство в Латвии, имеет право использовать только госязык.

Комментарии 12
Евлампий 2 часа назад
Вообще-то, в Первой Республике в Сейме говорили на 3 языках - русском, латышском и немецком!!! Ну вот, всё возвращается на круги своя!!! Латышский востребован только в Гробинях и Попе!!!
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андрюХА2 часа назад
ЦГЯ- три наци - застрелились!
ЦГЯ- четыре наци,повеселись...
Вот так начинался вечер 25 октября.
LIDL, просто LIDL =))))))))))))))))
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Жлобина2 часа назад
Ждём гонений немцев,может Дзинтарс начнёт патриотизм раскачивать?Или пидарастизм домбравовский!
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