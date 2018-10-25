Общество |

Сейм сегодня в окончательном чтении принял поправки к закону о надзоре за оборотом продовольствия, согласно которым продукты конкретных групп по истечении минимального срока годности можно будет передавать на благотворительные цели.

Согласно действующему закону продовольствие с истекшим сроком годности признается непригодным для распространения. Это касается и скоропортящихся продуктов питания, и продуктов с минимальным сроком годности "Рекомендуется до…".

Планируется, что поправки вступят в силу 1 июля 2019 года.

Чтобы уменьшить количество пищевых отходов, в дальнейшем будет разрешено в определенном порядке в определенный период распространять установленные нормативными актами группы продуктов, например, передавать благотворительным организациям.

Поправками правительство уполномочено установить случаи, группы продуктов, вид распространения, период и порядок, в котором разрешается распространять их по истечении минимального срока годности "Рекомендуется до…".

Как поясняет подготовившее поправки Министерство земледелия, таким образом будет выполнено заявление Еврокомиссии от 16 октября 2017 года об основных положениях ЕС о жертвовании продовольствия.

Фото из Flickr/Indigo