ПБ: Российские трамваи в Даугавпилсе могут испортить имидж Латвии (14)

фото

Общество | 25 октября 2018 года, 15:19

Прямых угроз в планах Даугавпилсской думы прибрести трамваи производства российского военно-промышленного комплекса не усматривается, но эта сделка может отрицательно повлиять на международный имидж Латвии, считает Полиция безопасности (ПБ).

Получив заключение госструктур, Даугавпилсская дума решила купить трамваи производства российского военно-промышленного комплекса, которые муниципальному предприятию Daugavpils satiksme поставит литовское предприятие Railvec.

Как сообщили в гордуме, руководитель Daugavpils satiksme Роман Савицкис на презентации проекта на заседании думы утверждал, что от МИД и ПБ получены положительные ответы.

В ПБ сообщили, что дали оценку этим планам, и хотя прямых угроз для безопасности государства или возможного нарушения санкционного режима в них не констатировано, ПБ обращает внимание на другие риски для национальных интересов Латвии, которые может вызвать заключение этой сделки.

"В данном случае надо учитывать, что закупка трамваев осуществляется в рамках проекта, софинансируемого из структурных фондов ЕС. То есть в то время, когда против России введены международные санкции, самоуправление планирует на средства ЕС закупить продукцию у России, причем опосредованно связанную с военно-промышленным комплексом этой страны", - указывает ПБ.

С учетом изложенного ПБ намерена уделять такого рода сделкам усиленное внимание.

В МИД сообщили, что напрямую с Даугавпилсской думой по этому вопросу МИД не связывался.

Фото: latgaleslaiks.lv

Комментарии 14
Хи хи35 минут назад
Ничего так не портит имидж Латвии, как маразм , царящий в ПБ и других структурах.
1
Ответить
Жлобина28 минут назад
Иммидж Латвии,трамваи,а не подонки ли пидарастического ума сложения,похабят,иммидж страны?А не прихлебатели,неоднократно предававшие своих коллег,рвущиеся любой ценой залесть в премьеры,похабят иммидж страны?А не русофобия ли и нацизм,похабят иммидж......суки!
1
Ответить
Евлампий 31 минуту назад
Нет, ни в коем случае нельзя покупать российские трамваи, это всё - проделки и гибридное оружие Путина!!! Ведь в них вмонтированы пулемёты, зенитные установки и пушки, и они имеют бронебойную защиту!!! Да, практически, это - танк Т - 34 в чистом виде !!!
1
Ответить