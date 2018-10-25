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Прямых угроз в планах Даугавпилсской думы прибрести трамваи производства российского военно-промышленного комплекса не усматривается, но эта сделка может отрицательно повлиять на международный имидж Латвии, считает Полиция безопасности (ПБ).

Получив заключение госструктур, Даугавпилсская дума решила купить трамваи производства российского военно-промышленного комплекса, которые муниципальному предприятию Daugavpils satiksme поставит литовское предприятие Railvec.

Как сообщили в гордуме, руководитель Daugavpils satiksme Роман Савицкис на презентации проекта на заседании думы утверждал, что от МИД и ПБ получены положительные ответы.

В ПБ сообщили, что дали оценку этим планам, и хотя прямых угроз для безопасности государства или возможного нарушения санкционного режима в них не констатировано, ПБ обращает внимание на другие риски для национальных интересов Латвии, которые может вызвать заключение этой сделки.

"В данном случае надо учитывать, что закупка трамваев осуществляется в рамках проекта, софинансируемого из структурных фондов ЕС. То есть в то время, когда против России введены международные санкции, самоуправление планирует на средства ЕС закупить продукцию у России, причем опосредованно связанную с военно-промышленным комплексом этой страны", - указывает ПБ.

С учетом изложенного ПБ намерена уделять такого рода сделкам усиленное внимание.

В МИД сообщили, что напрямую с Даугавпилсской думой по этому вопросу МИД не связывался.

Фото: latgaleslaiks.lv