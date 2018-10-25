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Семья убитого в мае адвоката и администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса создала фонд "Правосудие для Мартиньша Бункуса", чтобы содействовать раскрытию его убийства. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил брат покойного Кристап Бункус.

По его словам, фонд будет финансироваться из средств семьи Бункусов и предлагать Госполиции поддержку для продвижения расследования.

На пресс-конференции брат убитого адвоката подчеркнул, что коммуникация Госполиции и государственных должностных лиц с семьей погибшего была очень слабой.

Также Бункус упрекнул полицию в неумелых действиях на месте преступления, в том числе использование кадетов полиции на первоначальном этапе расследования и запоздалое привлечение свидетелей и общественности.

Кристап Бункус отметил, что семья убитого адвоката до сих пор не вмешивалась в ход расследования и не критиковала работу полиции, но на протяжении длительного времени должностные лица давали только обещания, поэтому она не уверена в каком-либо прогрессе. По мнению семьи Бункусов, это свидетельствует о безразличии к убийству адвоката.

Говоря о вознаграждении, которое объявило бюро убитого адвоката, его брат сообщил, что никакой существенной информации, которая помогла бы в раскрытии преступления, получено не было.

Как сообщалось, Мартиньш Бункус был застрелен 30 мая утром, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был сожжен автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами.

Основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора.

Фото: db.lv