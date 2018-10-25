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Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) уверено, что газета Dienas Bizness распространяла среди жителей бесплатные спецвыпуски, в которых поддерживались конкретные партии, а об остальных распространялась антиреклама, что нарушает Закон о предвыборной агитации пишет Skaties.lv.

Издательству грозит большой штраф за превышение разрешенного лимита расходов на агитацию. Если в ходе проверки выяснится, что издание спецвыпуска было собственной инициативой Dienas Bizness, штраф будет наложен на издательство. Если выяснится, что финансирование прямо связано с какой-то политической организацией или конкретными политиками, дальнейшие последствия грозят какой-то из партий.

Третьим лицам можно тратить на предвыборную агитацию не более 6450 евро. Тираж каждого из двух спецвыпусков Dienas Bizness - 800 тысяч, вместе это 1,6 миллиона экземпляров.

Глава KNAB Екаб Страуме не называет конкретной суммы, но признает, что на издание было потрачено намного больше средств, чем разрешенная законом сумма.

Между тем, политолог и исследователь центра Providus Ивета Кажока указала, что в спецвыпуске Dienas Bizness была очевидная предвыборная агитация.

"По содержанию ясно видно, что там нет ничего кроме прославления одних партий и критики других. Прославляли "Согласие" и KPV LV. На всех 24 страницах нет ничего, кроме попытки повлиять на выбор избирателя перед выборами", - сказала она.

Фото: bib.eu