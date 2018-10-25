Смягчены административные наказания: больше нет ареста на 15 суток (1)

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Общество | 25 октября 2018 года, 18:18

Сейм в окончательном чтении принял новый закон об административной ответственности, предусматривающий существенные изменения в рассмотрении дел об административных нарушениях.

Действующий в Латвии Кодекс административных нарушений является наследием советского времени и менялся более 150 раз, сообщили в парламентской пресс-службе.

В дальнейшем денежный штраф и замечание будут единственными основными видами наказаний, а в качестве дополнительных наказаний можно будет применять лишение прав и запрет на использование прав. Таким образом, отменяется такой вид наказания, как административный арест.

Закон также улучшит процесс принудительного исполнения наказаний, так как сейчас большая часть решений о наложении административных наказаний не исполняется, и сумма неуплаченных штрафов достигает нескольких миллионов евро.

Одним из решений по более эффективному взиманию штрафов будет запрет для неплательщиков получать конкретные услуги.

Новый закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Фото: pixabay.com

Комментарии 1
Крыса2 часа назад
Ну вот и свет в конце туннеля, видимо молодеж так клепает протоколы что мэрия усомнилась в их подлинности.
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