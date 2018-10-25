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25 октября открылся уже второй магазин формата Maxima Express в Риге, который находится на ул. Кр. Барона, 30.

В его создание инвестировано 156 тысяч евро - обновлен фасад, построены и оборудованы торговый зал и подсобные помещения, которые соответствуют современным требованиям к процессу покупок и рабочей среде. В связи с открытием магазина создано 7 новых рабочих мест.

"Латвийцы, особенно жители городов, все больше ценят возможность купить все необходимое в повседневной спешке быстро, удобно и в современной среде, и такую возможность предоставляют магазины нового формата convenience store или магазины малого формата. Расширяя сеть магазинов Maxima Latvija, мы позаботились не только о специально подобранном ассортименте повседневных товаров, но и о вкусной и качественной готовой еде, включив в ее ассортимент и актуальные азиатские вкусы, и вегетарианские блюда. Мы уверены, что даже самые требовательные наши клиенты по достоинству оценят функциональность магазина, а также отзывчивость и профессионализм персонала", - комментирует член правления Maxima Latvija Кристина Аболтиня.

Это будет третий магазин нового формата Maxima Express во всей сети магазинов Maxima Grupe в странах Балтии, который специально рассчитан на стремительный современный ритм жизни.