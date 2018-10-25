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В Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в октябре прошла очередная реорганизация, в результате которой семь сотрудников ушли из бюро, в том числе шестеро - на пенсию. Как пишет журнал Ir, реорганизация произошла, чтобы избавиться от работников, которые занимались делами избранных в 13-й Сейм бывших сотрудников KNAB Юты Стрике и Юриса Юрашса, а также делом теперь уже бывшего депутата Сейма Аскольда Клявиньша.

Также из KNAB ушли сотрудники, которые расследовали так называемое дело олигархов, дело подозреваемого во взяточничестве президента Банка Латвии Илмара Римшевича и "юрмалгейт".

Несмотря на то, что глава бюро Екаб Страуме в разговоре с журналом категорически отрицал, что данные перестановки могут быть связаны с утечками информации из бюро, один из уволившихся сотрудников допускает, что реформа была затеяна для того, чтобы "отодвинуть" неугодных работников — в том числе тех, кто занимался делом Клявиньша.

"Страуме считает, что утечка информации произошла через сотрудников бюро — для него это был нож в спину", — пояснил Ir источник.

Ранее в KNAB отмечали, что сокращение числа сотрудников не повлияет на качество выполнения задач, а реорганизация является продуманной, основанной на анализе. Штатные места не ликвидированы, изменения внесены в структуру бюро, штат сотрудников и штатные списки.

Семеро работников решили не продолжать трудовых отношений, и всем им предложены равноценные или более высокие должности. Вклад этих работников в работу высоко оценен, они получили награды, сообщили в KNAB.

Фото: twitter.com/KNABinforme/media