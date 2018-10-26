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Европарламент принял резолюцию, призывающую государства Евросоюза, включая Латвию, запретить деятельность неофашистских и неонацистских групп.

Резолюция принята 355 голосами "за" при 90 "против" и 39 воздержавшихся.

Отсутствие серьезных действий в отношении радикальных групп допустило появление нынешней волны ксенофобии в Европе, говорится в документе. В тексте упоминаются теракты Андерса Брейвика в Осло и на острове Утёйа в 2011 году, в результате которого погибло 77 человек, убийство британского депутата Джо Кокс в 2016 году и недавнее нападение фашистских групп в Италии на евродепутата Элеонору Форенцу.

Также резолюция упоминает инциденты с участием фашистов в Польше, Греции, Италии, Германии, Франции, Испании, Латвии и странах Северной Европы.

"Каждый год 16 марта тысячи людей собираются в Риге в День легионеров чтобы почтить память латвийцев, служивших в Waffen-SS", - говорится в тексте резолюции.

Евродепутаты полагают, что безнаказанность, которой пользуются правые организации в некоторых странах ЕС, и стала одной из причин распространения насильственных акций, затрагивающих все общество и нацеленных на конкретные меньшинства, такие как афроевропейцы, евреи, мусульмане, цыгане, граждане третьих стран, сексуальные меньшинства и инвалиды.

Европарламент упоминает "удручающие сообщения" о существующем между политическими лидерами, политическими партиями и правоохранительными органами отдельных стран-участниц сговоре с неофашистами и неонацистами.

В резолюции предлагается создать подразделения полиции по борьбе с ксенофобией для обеспечения расследования и наказания этих преступлений. Кроме того, национальные правительства призывают "эффективно запрещать неофашистские и неонацистские группы и любые другие фонды или ассоциации, которые возвеличивают и прославляют нацизм и фашизм".

В резолюции содержится призыв к государствам альянса "открыто осуждать и подвергать санкциям" преступления на почве ненависти, речь вражды и поиск виновных (среди меньшинств) политиками и государственными должностными лицами, поскольку они непосредственно делают нормой и усиливают ненависть и насилие.

Среди необходимых мер ЕП упоминает борьбу с ксенофобией, расизмом и нацизмом в Интернете и соцсетях, создание программ и групп поддержки для молодых людей, желающих покинуть радикальные группировки, активную работу со спортивными клубами и болельщиками, школами, клубами по интересам и общественными организациями. А также необходимо приложить усилия для пресечения "тривиализации правды о Холокосте".

Депутат Европарламента Мирослав Митрофанов рассказал в своем Facebook, что поправка к резолюции, упоминающая Латвию, была принята, в том числе, по его настоянию.

Источник: Sputnik