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Rīgas satiksme сообщает об изменениях на отдельных остановках общественного транспорта.

На автобусных маршрутах № 4 и 4z в обоих направлениях движения остановка Pedagoģijas fakultāte в дальнейшем будет называться Muižas iela.

Ввиду завершения реконструкции улицы Даугавас (Марупе) на автобусных маршрутах № 10 и 25 в направлении от улицы Абренес закрыта остановка Svētes iela.

При движении по направлению к конечной остановке Abrenes iela название остановки Svētes iela изменено на Mārupītes gatve.

На автобусном маршруте № 10 в обоих направлениях движения остановка Purmaļi в дальнейшем будет называться Sēļi. Остановка Senči при движении по направлению к Яунмарупе закрыта, на маршруте введена новая остановка Mārupītes gatve.

Вследствие реконструкции подъездного пути в Суниши и Муцениеки на автобусном маршруте № 16 остановки Mucenieki и Pagrieziens uz Muceniekiem закрыты.

Подробную информацию об услугах Rīgas satiksme, расписании маршрутов, видах билетов и других нововведениях можно получить на домашней интернет-странице www.rigassatiksme.lv или в социальных сетях Twitter, Facebook и draugiem.lv.