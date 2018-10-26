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28 октября в 4:00 в Латвии, как и во многих других странах, переводом стрелок часов на один час назад будет произведен переход на зимнее время, сообщили в Министерстве экономики.

Согласно правилам Кабинета министров, в Латвии переход на зимнее время осуществляется в последнее воскресенье октября в 4:00, когда часы переводятся на один час назад, а на летнее время - в последнее воскресенье марта в 3:00, когда часы переводятся на один час вперед.

В Латвии переход на летнее и зимнее время был введен в 1981 году.

12 сентября этого года Еврокомиссия предложила отменить обязательный переход на летнее и зимнее время и передать этот вопрос в ведение стран ЕС.

Согласно этому предложению, в последний раз стрелки часов будут переведены в следующем году. Каждая страна ЕС до апреля 2019 года должна сообщить, в каком времени она останется - летнем или зимнем. Все изменения должны быть согласованы с соседними странами.

Предложение подано на утверждение в Европарламент и Совет ЕС.

14 августа Кабинет министров одобрил подготовленную Министерством экономики национальную позицию Латвии, предусматривающую отказ от перевода стрелок часов дважды в год с сохранением летнего времени.

Фото из Flickr/giovanni falconieri