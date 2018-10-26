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В Латвии - самый длинный оплачиваемый работодателем период болезни среди стран Балтии, и с каждым годом сумма выплачиваемых пособий увеличивается, пишет Dienas Bizness.

За девять месяцев этого года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилось количество выписанных больничных листов, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ).

80% больничных невозможно проанализировать, потому что они входят в категорию "общий случай", а в 20% больничные связаны с беременностью и уходу за детьми во время болезни, сообщила министр здравоохранения Анда Чакша. Однако для работодателей важно расшифровать именно эти 80% "общих случаев", чтобы понять и проанализировать причины, а также, возможно, устранить в будущем обстоятельства, которые привели к нетрудоспособности. В настоящее время это запрещено нормами о защите данных, согласно которым в больничных не должен указываться диагноз. Работодатели считают, что эту ситуацию нужно менять.

Глава Минздрава указывает, что диагноз не должен быть известен работодателю, но он мог бы анонимно использоваться НСЗ для разработки рекомендаций. В Латвии уже длительное время ведутся дискуссии о большом количестве больничных. Были разные предложения, как их количество ограничить. В прошлом году Минблаг предложил не оплачивать первые три дня болезни в целях экономии средств, но это предложение не получило поддержки.

Большой объем больничных негативно влияет на предприятия, особенно, если они имеют договорные обязательства по объему и срокам заказов, которые из-за болезней работников могут не выполняться, указывает Латвийская конфедерация работодателей. По подсчетам организации, в целом это около 11 млн рабочих дней и 170 млн евро убытков в год. Люди болеют, и это неизбежно, однако количество пропущенных рабочих дней может быть значительно меньше, поскольку многие заболевания можно предотвратить, если заботиться о своем здоровье, а также повысить эффективность системы здравоохранения.

Неэффективное здравоохранение является также главной причиной, почему большая часть предприятий покупает для своих работников страховые полисы. В целом на эти цели ежегодно тратится около 70 млн евро.