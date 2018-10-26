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Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в первой тяжелой весовой категории 2017 года Майрис Бриедис снялся в рекламе Риги. В ролике боксер, которые является старшим лейтенантом полиции, рассказывает зрителям о столице Латвии в шуточной форме.

Видео показывает родной город Бриедиса, рассказывая в нем то, что сделало чемпиона невозмутимым, спокойным и сдержанным. В этом шуточном ролике, основанном на реальной повседневной работе Майриса как полицейского, звезда бокса попадает в необычные обстоятельства. Например, за ним гонятся сотни детей, а грабители банка добровольно отдают ему свою добычу, так как не хотят "проблем".

Эта реклама входит в серию рекламных видеофильмов "Рига глазами рижанина" (Insider's Guide in Riga), которую для Рижского бюро развития туризма Live Riga сняли рекламное агентство DDB Latvia и продюсер Янис Нордс.

Ранее в таком же ролике снялась латвийская теннисистка Латвии Алена Остапенко.