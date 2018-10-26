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В ночь на субботу в Латвию придет новый циклон с дождями и мокрым снегом, но на следующей неделе станет теплее, а в начале ноября возможны новые температурные рекорды.

Больше всего осадков в субботу ожидается на западе и севере страны, температура воздуха составит +5..+10 градусов, а ветер на побережье Курземе может достичь в порывах 20-25 метров в секунду.

В начале недели под влиянием антициклона в Латвию поступят холодные воздушные массы - в понедельник столбики термометров не поднимутся выше -1..+4 градусов, усилится ветер.

Начиная со вторника в Латвию начнут поступать более теплые воздушные массы, поэтому температура воздуха во многих регионах превысит +10 градусов.

Начало ноября, по прогнозам синоптиков, будет более сухим и теплым, чем в другие годы. Не исключено, что будут побиты прежние температурные рекорды.