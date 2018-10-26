Rīgas meži предлагает отказаться от строгих ограничений дронов (2)
Общество | 26 октября 2018 года, 14:31
Предприятия Rīgas meži, Latvijas Valsts meži и Государственная служба леса планируют предложить Агенству гражданской авиации отказаться от строгих ограничений по передвижению дронов.
Отмечается, что из-за запрета на полеты дронов возникают сложности с обследованием территорий леса.
Rīgas meži уже несколько лет использует дроны для локализации небольших пожаров и помощи для организации служб при крупных пожарах. Летательные аппараты помогают и при обследовании конкретных участков леса, а также для создания компьютерных программ для предприятий.
Фото из Flickr/Drones Rate
Kāpēc pašiem? Priekš tam ir droni!
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охуели, пешочком господа, в резиновых сапожках, вручную и своими глазками следите за своей территорией
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