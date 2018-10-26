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Предприятия Rīgas meži, Latvijas Valsts meži и Государственная служба леса планируют предложить Агенству гражданской авиации отказаться от строгих ограничений по передвижению дронов.

Отмечается, что из-за запрета на полеты дронов возникают сложности с обследованием территорий леса.

Rīgas meži уже несколько лет использует дроны для локализации небольших пожаров и помощи для организации служб при крупных пожарах. Летательные аппараты помогают и при обследовании конкретных участков леса, а также для создания компьютерных программ для предприятий.

Фото из Flickr/Drones Rate