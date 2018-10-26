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Председатели парламентов балтийских стран сомневаются в возможности получить от России компенсации за ущерб, нанесенный Эстонии, Латвии и Литве за годы советской оккупации.

Спикер литовского Сейма Викторас Пранцкетис заявил, что балтийские страны, поднимая вопрос о возмещении ущерба от оккупации, "множество раз натыкались на стену".

"Мы, возможно, будем ставить себе цели, которых мы можем достичь, а такие цели-надежды нам не нужны", - заявил журналистам Пранцкетис через неделю после того, как эстонское Министерство юстиции сообщило, что подсчитало ущерб от советской оккупации.

Глава эстонского парламента Эйки Нестор также сомневается в дальнейших шагах по этому вопросу.

"Я не очень убежден в том, что в этом вопросе может произойти что-то очень положительное", - сказал политик.

Спикер латвийского Сейма Инара Мурниеце отметила, что прежде всего в этом вопросе должны договориться сами балтийские страны.

В середине октября эстонское Министерство юстиции сообщило, что ущерб от советской оккупации, который подсчитывала специальная комиссия, составляет 1,2 млрд евро.

Латвия в свою очередь изначально оценила ущерб в 185 миллиардов евро, позднее Комиссия по подсчету ущерба от советской оккупации увеличила эту сумму до 300 миллиардов евро.

Глава Литовского центра изучения геноцида и сопротивления жителей Литвы Бируте Бураускайте ранее отметила, что документы, обнаруженные в ведомственном архиве Министерства финансов Латвии, опровергают звучащие с Востока нотки, что в советские годы Балтийские страны находились на содержании.

Фото: flickr.com