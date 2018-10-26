Латвия получила у Дании все ракетные системы Stinger (35)

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Общество | 26 октября 2018 года, 20:40

Латвия получила у Дании все закупленные ракетные системы противовоздушной обороны Stinger, сообщили в Министерства обороны.

"Сейчас мы находимся на историческом этапе, когда Латвия получает от союзников различное вооружение, важное для укрепления боеспособности. Доставленные из Дании ракетные системы Stinger открывают новые возможности для обороны нашего государства", - отметил министр обороны Раймонд Бергманис.

Комплекс Stinger состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска.

Этим вооружением будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы.

В августе 2018 года латвийские военные прошли обучение операторов Stinger в Финляндии.

Фото из Twitter

Комментарии 35
yes3 часа назад
за скока купили? Дания теперь наварилась скинув не нужный хлам продав за 500 лямов евро?
почему нет цифр это наши налоги имеем право знать
7
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Вижу сон4 часа назад
чтоб они у недобитиков в пусковом тубе все взрывались!!!!!!
6
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Вижу сон3 часа назад
деньги грязь,а вот разрыв в руках недобитика стингера который целиться в сторону РОССИИ!!! это класс!!!
5
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