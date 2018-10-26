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Латвия получила у Дании все закупленные ракетные системы противовоздушной обороны Stinger, сообщили в Министерства обороны.

"Сейчас мы находимся на историческом этапе, когда Латвия получает от союзников различное вооружение, важное для укрепления боеспособности. Доставленные из Дании ракетные системы Stinger открывают новые возможности для обороны нашего государства", - отметил министр обороны Раймонд Бергманис.

Комплекс Stinger состоит из ракет противовоздушной обороны и установок для их запуска.

Этим вооружением будут обеспечены тактические подразделения Земессардзе, механизированная пехотная бригада и воздушные силы.

В августе 2018 года латвийские военные прошли обучение операторов Stinger в Финляндии.

Фото из Twitter