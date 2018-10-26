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Сегодня в Рижском зоопарке прошел традиционный "Тыквенный чемпионат", который уже 13-й год подряд организует компания Maxima Latvija. Об этом сообщается на странице зоосада в Facebook.

В этом году на мероприятии был установлен новый рекорд - тыква из Кулдигского края достигла веса 574 кг, что на 170 кг больше по сравнению с рекордом 2016 года.

Первое и второе места на чемпионате заняли тыквы, выращенные семьей Нейманисов - еще одна их тыква достигла веса 425 кг. Третье место заняла тыква Инны Козловксой весом 377 кг.

"В этом году лето нас особенно баловало теплом, что, с одной стороны, обеспечило очень хорошие условия для роста крупных и сочных овощей, а с другой - потребовало много усилий для их полива", - отметил представитель Maxima Latvija Янис Бесерис.

В ходе мероприятия были отмечены и самые интересные художественные работы воспитанников художественной средней школы им. Розенталса, которые они сделали на тыквах. Фаворитом среди участников мероприятия стала работа Анны Гутмане.

Владелец самой большой тыквы получил в качестве награды подарочную карту на покупки в магазинах Maxima по всей Латвии на сумму 350 евро, а обладатели второго и третьего мест - подарочные карты, соответственно, на 220 и 150 евро.